Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mundenheim) - Verkehrsunfall; Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Samstag, den 16.12.2023, gegen 9:00 Uhr ereignete sich auf der Saarlandstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 33-jährige Frau hatte die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt befahren, während der 74-jährige Unfallgegner von der Saarlandstraße nach links auf den Adlerdamm abbiegen wollte. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die beiden Unfallbeteiligten äußerten, jeweils bei Grünlicht die Ampel passiert zu haben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, wodurch es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich kam. Bis zur Räumung der Unfallstelle wurden verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40000EUR.

Hinweise zum Unfallhergang werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 entgegengenommen. Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein Tel.: 0621/963-2122 Telefax: 06131/4868-8238 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

