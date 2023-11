Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Randaliert und Auto beschädigt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.11.2023, 3.15 Uhr randalierte ein 29-Jähriger auf der Kellerstraße in Ennigerloh. Der Ennigerloher pöbelte herum und beschädigte den Außenspiegel eines Autos. Bei Eintreffen der Polizei lag der alkoholisierte Mann auf dem Boden. Der 29-Jährige konnte dem Gespräch mit den Beamten nicht folgen und hatte starke Stimmungsschwankungen. Die Einsatzkräfte nahmen den Ennigerloher zu Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet

