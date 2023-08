POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Motorradfahrer nach Unfall schwer Verletzt

Langenbrand (ots) - In der Nacht auf Montag hat ein bislang Unbekannter im Ortsteil Langenbrand Kraftstoff gestohlen. Zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr bohrte der Täter den Tank von insgesamt drei in der Benzstraße geparkten Fahrzeuge an und entwendete den Kraftstoff daraus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Zeugen der Tat wenden sich bitte an das ...

