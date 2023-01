FW-WRN: Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Holthausen

Freiwillige Feuerwehr Werne

Am Freitag, den 13. Januar 2023 fand die Jahreshauptversammlung 2023 der Löschgruppe Holthausen im Gerätehaus an der Wesseler Straße in Werne-Holthausen statt.

Löschgruppenführer Ferdinand Schulze Froning eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte alle Anwesenden der Einsatz-, Unterstützungs- und Ehrenabteilung. Als Gäste wurden von der Stadtverwaltung die zuständige Dezernentin Kordula Mertens und seitens der Wehrführung Leiter der Feuerwehr Thomas Temmann und sein Stellvertreter Jörg Mehringskötter begrüßt.

Als nächstes wurde das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung verlesen. Im Anschluss stellte Ferdinand Schulze Froning die Statistik für 2022 vor. Im Jahr 2022 führte die Löschgruppe Holthausen insgesamt 36 Veranstaltungen durch. Davon 23 Dienstabende, 13 Veranstaltungen, wie z.B. der Leistungsnachweis oder das Sommerfest, welches im vergangenen Jahr im Gerätehaus gefeiert wurde. Des Weiteren durfte die Löschgruppe den Tag der Ehrenabteilung der Feuerwehr Werne ausrichten. Mit der Besichtigung bei der Firma RCS Entsorgung und der Vorführung ihres Flugfeldlöschfahrzeuges mit anschließendem gemütlichen Ausklang im Landgasthaus Simonsmeier. Die Löschgruppe Holthausen übernahm in 2022 an Sim-Jü Montag die Wachbesetzung. Zum Abschluss der Versammlung bedankt sich die Löschgruppenführung bei der Einsatz-, Unterstützungs- und Ehrenabteilung für die gute Zusammenarbeit und ihre geleisteten Stunden. Ebenso richteten Ferdinand Schulze Froning und Stephan Mangels ein Dank an die Stadtverwaltung und die Leitung der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit aus.

Ausbildung 2022:

Jonas Hoselmann hat den Sprechfunk-Lehrgang besucht. Claudius Schulze Froning hat den Grundlehrgang Modul 1&2 besucht. Johann Schulze Froning hat den Maschinisten-Lehrgang, den Truppführer-Lehrgang am Möhnesee und den ABC Lehrgang besucht.

Beförderungen & Ehrungen 2023:

Claudius Schulze Froning wurde vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann befördert. Johann Schulze Froning wurde vom Oberfeuerwehrmann zum Unterbrandmeister befördert. Benno Jäger wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Markus Kress wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Drei Kameraden sind von der Einsatz- in die Unterstützungsabteilung gewechselt.

Einsätze 2022:

Insgesamt absolvierte die Löschgruppe Holthausen in 2022 43 Einsätze, das entspricht einem Einsatz mehr wie im Vorjahr. Die Einsätze setzen sich wie folgt zusammen:

18 Einsätze Brandschutz ohne Menschenrettung 16 Einsätze Technische Hilfe ohne Menschenrettung 3 Einsätze Technische Hilfe mit Menschenrettung 6 Fehlalarme

Aktuell sind in der Löschgruppe Holthausen 13 Kameraden aktiv, 3 gehören der Unterstützungsabteilung an und 13 Kameraden der Ehrenabteilung.

Als neue Kassenprüfer wurden Johann Schulze Froning und Denil Köroglu gewählt.

Die Jahreshauptversammlung endete mit einem gemütlichen Abend und guten Gesprächen.

