Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt - Kriminalpolizeistelle unter neuer Leitung

Sylt (ots)

Seit dem 01.06.23 hat Gunnar Boluminski die Leitung der Kriminalpolizeistelle in Westerland auf Sylt übernommen.

Nach Eintritt in die Landespolizei Schleswig-Holstein am 01.08.1991 verrichtete der Kriminalhauptkommissar seinen Dienst auf mehreren Dienststellen, die ersten Jahre bei der Schutzpolizei und seit dem Jahr 2004 bei der Kriminalpolizei, wo er zuletzt bei der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und bei den Kriminalpolizeistellen in Schleswig und in Husum seinen Dienst versah und somit auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Ermittlungen auch in Sachen Schwerstkriminalität zurückblickt. Sein Vorgänger, Stefan Vollmer, ist dienstlich in die Bezirkskriminalinspektion Flensburg gewechselt und hat sein Team nun in die vertrauensvollen Hände des 50-jährigen Gunnar Boluminski übergeben, welcher mittlerweile eine Wohnung auf der Insel gefunden hat. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den vielen neuen Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei und des Polizeirevieres Sylt. Mein erster Eindruck nach wenigen Wochen ist durchweg positiv."

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell