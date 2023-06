Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Versuchte Brandstiftung in einem leerstehenden Haus im Erichsenweg, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Nacht von Sonntag (25.06.23) auf Montag (26.06.23) wurde von unbekannten Tätern in einem leerstehenden Haus im Erichsenweg ein Feuer gelegt. Das Haus befindet sich hinter der Hausnummer 23 und wird gerade saniert. Das Feuer war nach Angaben der alarmierten Feuerwehr von selbst wieder erloschen. Zeugen gaben an, gegen Mitternacht drei junge Männer beobachtet zu haben, die in dem Haus etwas anzündeten und anschließend über den Heckenweg in Richtung Brinckmannstraße flüchteten.

Die jungen Männer sollen schwarz gekleidet und zwischen 14 bis 20 Jahre alt gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in Tatortnähe vor oder nach Mitternacht Personen beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell