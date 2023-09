POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Zigarettenautomat im Wohngebiet gesprengt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Berliner Platz; Tatzeit: 14.09.2023, 03.30 Uhr; Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft in Bocholt eingedrungen. Um in die Räumlichkeiten in einem Geschäftszentrum am Berliner Platz zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

