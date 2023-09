Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Am Rathaus; Tatzeit: 12.09.2023, zwischen 06.20 Uhr und 11.30 Uhr; Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Dienstag in Raesfeld an einem geparkten Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob sie etwas aus dem Inneren entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Wagen hatte zwischen 06.20 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Rathaus ...

