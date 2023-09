Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Kratzer in Autolack geritzt

Bahnhof Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Bischof-Ketteler-Straße;

Tatzeit: zwischen 10.09.2023, 11.00 Uhr, und 12.09.2023, 07.30 Uhr;

Mutwillig zerkratzt hat ein Unbekannter am Wochenende in Bahnhof Reken ein geparktes Fahrzeug. Das Auto hatte auf einem Grundstück an der Freiherr-vom-Stein-Straße gestanden. In der vergangenen Woche ist es wie berichtet zu mehreren derartigen Taten im Raum Reken gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

