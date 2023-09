Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch durch Terrassentür

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Bischof-Ketteler-Straße;

Tatzeit: 12.09.2023, zwischen 09.10 Uhr und 12.10 Uhr;

In Heiden sind Unbekannte am Dienstagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Innere des Gebäudes an der Bischof-Ketteler-Straße. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell