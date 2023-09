Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Mit Motorrad verunglückt

Bocholt-Holtwick (ots)

Unfallort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: 12.09.2023, 21.15 Uhr;

Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend in Bocholt bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Laut Zeugenaussagen hatte der 43-Jährige die Dinxperloer Straße stadtauswärts in Schlangenlinien befahren, sei zunächst gegen einen Bordstein gestoßen und anschließend gegen einen Straßenbaum geprallt. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum ergaben, erfolgte ein Atemalkoholtest. Das Ergebnis deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,7 Promille hin. Der verletzte Motorradfahrer kam ins Krankenhaus. Dort stand neben der Behandlung auch eine Blutprobe an, um bei dem Niederländer den Grad der Alkoholisierung exakt zu bestimmen. (to)

