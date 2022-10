Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Bei Unfall Kennzeichen verloren

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.10.2022, 0.15 Uhr riss ein Autokennzeichen bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Bahnhof in Rinkerode ab. Ein 19-Jähriger verlor zuvor auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und stieß gegen eine Informations- sowie gegen eine Hinweistafel. Ein 25-jähriger Rinkeroder beobachtete dann, wie der Fahrer mit seinem Auto aus dem Wendenhammer flüchtete. Der 25-Jährige nahm das verlorene Kennzeichen an sich und informierte die Polizei. Kurz darauf kam der Lüdinghauser zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Ob, um das Kennzeichen zu holen oder sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.350 Euro zu kümmern, blieb unklar. Die Beamten leiteten gegen den jungen Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein.

