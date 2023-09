Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Zusammenstoß weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk;

Unfallzeit: 12.09.2023, 18.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein beteiligter Unbekannter flüchtete. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 18.25 Uhr am Vredener Dyk: Die 18-Jährige war dort auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Scharfland kam ihr ein anderer Radfahrer entgegen. Die beiden Zweiräder stießen zusammen und die Ahauserin stürzte. Der andere Radler entfernte sich. Die Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell