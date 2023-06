POL-FR: Einbruch in Gemeindezentrum

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 10:30 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter den Höfen in Herbolzheim ein Brand in der Küche einer Wohnung aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte das Feuer und alarmierte sofort die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich eine 92-jährige Dame und ihre Pflegerin im Haus. Die beiden ...

