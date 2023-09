Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Wenden anderes Auto nicht bemerkt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Pröbstinger Busch;

Unfallzeit: 10.09.2023, 17.00 Uhr;

Die Polizei sucht den Fahrer eines möglicherweise beschädigten Wagens: Ein 31-Jähriger war am vergangenen Sonntag in Borken gegen 17.00 Uhr von der Bocholter Straße nach rechts in die Straße Pröbstinger Busch eingebogen. Eigenen Angaben zufolge hatte er im Anschluss wieder wenden wollen. Der Mann übersah einen von hinten kommenden, dunkel lackierten VW Passat. Er habe eine Vollbremsung durchgeführt, um eine Kollision zu verhindern. Der andere Beteiligte sei danach weitergefahren. Ein Kontakt zwischen den Fahrzeugen lässt sich nicht ausschließen. Das Verkehrskommissariat in Borken bittet daher den Unbekannten, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell