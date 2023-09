Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: zwischen 11.09.2023, 22.00 Uhr, und 12.09.2023, 05.30 Uhr; Gewaltsam in ein Geschäftshaus eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Zunächst versuchten die Täter in der Nacht zum Dienstag durch einen Hausflur in die Betriebs- und Praxisräume an der Osterstraße zu gelangen. Schließlich stiegen die Einbrecher in ein Restaurant ein, indem sie ein Fenster ...

mehr