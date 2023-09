Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäftshaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Osterstraße;

Tatzeit: zwischen 11.09.2023, 22.00 Uhr, und 12.09.2023, 05.30 Uhr;

Gewaltsam in ein Geschäftshaus eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Zunächst versuchten die Täter in der Nacht zum Dienstag durch einen Hausflur in die Betriebs- und Praxisräume an der Osterstraße zu gelangen. Schließlich stiegen die Einbrecher in ein Restaurant ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Ob sie bei der Tat Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell