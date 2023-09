Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auto gegen Seniorenmobil

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 53 - Estern;

Unfallzeit: 11.09.2023, 15.45 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Scooterfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15.45 Uhr in Gescher. Der 86-jährige Stadtlohner war mit seinem Seniorenmobil auf der Kreisstraße 53 in der Bauernschaft Estern unterwegs, als er nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 73 Jahre alten Südlohners, als dieser gerade im Begriff war, den Stadtlohner zu überholen. Beide waren in Fahrtrichtung Gescher unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (db)

