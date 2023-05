LPI-SHL: Alkohol im Spiel - gegen Baum und danach gegen Auto geprallt

Bad Salzungen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brannten Donnerstagnacht (25.05.2023) gegen 01:00 Uhr insgesamt vier Mülltonnen, die vor einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen aufgestellt waren. Durch das Feuer wurde auch ein kleiner Teil der Fassade beschädigt. Warum die Tonnen brannten, wird derzeit ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

