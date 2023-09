Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf Vereinsgelände

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hemdener Weg;

Tatzeit: zwischen 08.09.22023, 11.30 Uhr, und 11.09.2023, 11.00 Uhr;

In zwei Holzhütten sind Unbekannte auf einem Vereinsgelände in Bocholt eingedrungen. Ob die Täter beim Einbruch am Hemdener Weg zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr, Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

