Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Boele (ots)

In der Zeit vom 05.05.2023, 19:00 Uhr und 06.05.2023, 18:30 Uhr, kam es vermutlich in der Adalbert-Stifter-Straße in Hagen Boele zu einer Verkehrsunfallflucht. Da der beschädigte VW aber in dem Zeitraum mehrmals bewegt wurde, kann auch ein anderer Unfallort nicht ausgeschlossen werden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte demnach den geparkten Pkw VW beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Frontschaden des VW wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell