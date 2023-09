Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Mit überholendem Rollerfahrer kollidiert

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Landesstraße 572;

Unfallzeit: 11.09.2023, 14.30 Uhr;

Ein Transport eines Motorrollerfahrers in ein Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich. Der Borkener war am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 572 aus Richtung Burlo kommend in Richtung Südlohn-Oeding unterwegs. Unter anderem hatte er den Wagen einer 59-Jährigen überholen wollen. Die Südlohnerin wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen und hatte verkehrsbedingt angehalten, um entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Auch ein überholendes Fahrzeug ließ sie vorbeifahren. Als sie anfuhr, kam es zur Kollision mit dem sich von hinten nähernden Zweiradfahrer, in dessen Folge der Motorroller von der Straße abkam und in einen Vorgarten rutschte. Der Rettungsdienst behandelte den Gestürzten vor Ort. (db)

