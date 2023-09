LPI-EF: Senior Opfer eines Computerbetrugs

Erfurt (ots) - Ein zufälliges Aufeinandertreffen in einer Erfurter Straßenbahn endete am Donnerstagnachmittag handgreiflich. Ein 36-jähriger Mann war zunächst durch einen 51-jährigen Betrunkenen in der Tram provoziert worden, bevor er ausländerfeindlich beleidigt wurde. Bei dem Streit sollte es allerdings nicht bleiben. Der Täter schlug in der weiteren Folge seinem Gegenüber in das Gesicht. Hierdurch erlitt der 36-Jährige leichte Verletzungen. Durch Zeugen wurden ...

mehr