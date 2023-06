Polizei Mettmann

POL-ME: 69-jähriger Monheimer bei Radunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2306040

Mettmann (ots)

In Monheim am Rhein ist am Sonntag (11. Juni 2023) ein 69-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 9:35 Uhr war der Monheimer auf seinem Fahrrad entlang der Rheinpromenade in Richtung der Straße "Am Kielsgraben" geradelt, als er auf Höhe der Hausnummer 4 entgegenkommenden Radfahrern ausweichen wollte. Hierbei fuhr der Monheimer über einen aus dem Gehweg herausragenden Pflasterstein, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden.

Der Monheimer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

