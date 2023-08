Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen wurde gestern Abend in Elxleben bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Motorradfahrer, welcher den Unfall verursacht hatte, flüchtete allerdings von der Unfallstelle. Das Mädchen war gegen 19:40 Uhr mit dem Rad in der Erfurter Straße auf dem Radweg in Richtung Kühnhausen gefahren. Dabei übersah sie der Motorradfahrer, der aus Richtung Am Untertor kam und die Straße gequert hatte. Statt dem verletzen Mädchen zu helfen, ergriff der unbekannte Motorradfahrer die Flucht. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem beschädigten Motorrad geben können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0227746 von der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-09) entgegengenommen. (JN)

