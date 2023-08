LPI-EF: Mazda gestohlen

Erfurt (ots) - Ein Dieb ergriff am Mittwoch in Erfurt die Gunst der Stunde. Eine 65-Jährige hatte in der Iderhoffstraße ein Fenster ihrer Erdgeschosswohnung zum Lüften offenstehen lassen. Während sie sich in einem anderen Zimmer aufhielt, stieg eine unbekannte Person in die Wohnung ein und stahl das Portemonnaie der Frau mit Ausweispapieren und Bargeld. Genau so leise wie der Täter in die Wohnung gelangt war, verschwand er auch wieder mit seiner Beute. (JN) Rückfragen ...

