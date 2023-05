Polizei Paderborn

POL-PB: Exhibitionist zeigt sich Frauen

Salzkotten-Mantinghausen (ots)

(CK) - Am Samstagabend (13.05., 19.55 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann zwei Frauen an einen See an der Boker Straße/ Auf der Heide in Scham verletzender Weise.

Der Tatverdächtige ist 25- 35 Jahre alten Mann, schlank, und trägt einen Kinnbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarze Bermudas sowie einer schwarzen Basecap.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise geben oder Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

