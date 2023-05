Polizei Paderborn

POL-PB: Zahlreiche Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(vh) In der Nacht zu Samstag, 13.05.2023, sind in der Paderborner Südstadt zahlreiche Autos beschädigt worden. An insgesamt 16 geparkten Autos wurden die Seitenscheiben und an einem weiteren Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen.

Um 01:25 Uhr wurde in der Wollmarktstraße die erste Tat gemeldet. Der geschädigte Fahrzeughalter hatte seinen Pkw erst zwei Stunden zuvor vor seinem Haus abgestellt. Während der Anzeigenaufnahme meldete eine Passantin einen weiteren beschädigten Pkw in der Straße Zur Schmiede. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten in der Folge 15 weitere beschädigte Pkw fest. Nicht alle Halter der beschädigten Fahrzeuge konnten zur Nachtzeit erreicht werden.

Obwohl in mehreren Pkw Wertsachen lagen, wurde in keinem Fall etwas entwendet. Die Tatorte erstrecken sich insgesamt über folgende Straßen: Wollmarkstraße, Zur Schmiede (3x), Glatzer Straße (2x), Josef-Schröder-Straße, Liegnitzer Straße, Pankratiusstraße, Kilianstraße, Gertrudenstraße, Winfriedstraße, Geroldstraße (4x), Einhardstraße.

Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Sonntag verdächtige Personen in der Südstadt gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell