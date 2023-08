LPI-EF: Einbruch in Baucontainer

Landkreis Sömmerda (ots) - Am helllichten Tag trieb am Dienstag ein Dieb in Elxleben sein Unwesen. Gegen 15:30 Uhr war die unbekannte Person in der Karl-Marx-Straße in den Keller einer 40-jährigen Frau eingebrochen. Hier hatte es der Täter auf ein schwarzes E-Bike der Marke Cube vom Typ Reaction Hybrid One 500 abgesehen. Das E-Bike hat einen Wert von 2.500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben ...

