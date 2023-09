POL-BOR: Bocholt - Abgelenkt und bestohlen

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk; Unfallzeit: 12.09.2023, 18.25 Uhr; Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein beteiligter Unbekannter flüchtete. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 18.25 Uhr am Vredener Dyk: Die 18-Jährige war dort auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz hinter der Einmündung Scharfland kam ihr ein anderer Radfahrer ...

