POL-BOR: Schöppingen - Frau unsittlich berührt

Tatort: Schöppingen, Hauptstraße; Tatzeit: 29.07.23, ca. 01.00 Uhr;

In der Nacht zum Samstag war eine Schöppingerin mit ihrem nicht angeleinten Hund in der Parkanlage an der Hauptstraße unterwegs. Sie passierte einen Steintisch, auf dem zwei Männer saßen. Der oder die Männer, so die Geschädigte, berührten sie unsittlich, als sie an ihnen vorbeiging. Zwischen den Tätern und der Geschädigten kam es zu keiner Kommunikation, weder vor noch während oder nach der Tat. Zu weiteren Handlungen seitens der Männer kam es nicht. Die Geschädigte kann die Männer nicht beschreiben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

