Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Mann in Park angegriffen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ludgeristraße; Parkgelände; Tatzeit: 29.07.23, ca. 01.15 Uhr;

In der Nacht zum Samstag war ein 30-jähriger Mann aus Heek zu Fuß von einer Feierlichkeit an der Straße Katthaben auf dem Heimnweg. Sein Weg führte ihn über die Ludgeristraße und von dort über einen schmalen Weg in bzw. durch ein Parkgelände. Dort wurde er nach eigenen Angaben in Höhe des Spielplatzes plötzlich von hinten durch zwei unbekannte Männer angegriffen. Er habe sich gewehrt und gehört, wie einer der Täter sagte: "Du blutest". In diesem Moment ließen die Täter von ihm ab und rannten davon.

Der Geschädigte lief zurück zu der Feierlichkeit und informierte die Polizei. Er war unverletzt geblieben und auch noch im Besitz seiner Geldbörse, auf die die Täter es möglichweise abgesehen hatten. Von den Tätern liegt nur eine vage Beschreibung vor: ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet, deutsch Sprache mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

