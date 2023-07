Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrer war betrunken

Borken (ots)

Kontrollort: Borken B70; Kontrollzeit: 29.07.23, 00.20 Uhr;

In der Nacht zum Samstag fiel einer Funkstreife gegen 00.20 Uhr ein Autofahrer auf, der die B70 aus Richtung Südlohn kommend in Richtung Borken unterwegs war und zweimal auf die Gegenfahrspur geriet. Ein Pkw-Fahrer und ein Lkw-Fahrer mussten auf den Seitenstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Beamten hielten den 54 Jahre alten Autofahrer aus Velen an. Der Mann wies erhebliche Ausfallerscheinungen auf und ein Alkhoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von ca. 2 Promille schließen lässt. Ein Strafverfahren, die Untersagung der Weiterfahrt und die ärztliche Entnahme einer Blutprobe waren die Folgen. (fr)

