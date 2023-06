Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 79-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Laster

Gießen (ots)

--

Gestern Nachmittag prallten auf der Bundesstraße 276 zwischen Freienseen und Laubach ein Lkw und ein Radfahrer zusammen. Der 79-jährige Radfahrer trug schwerste Verletzungen davon und verstarb heute Morgen im Krankenhaus.

Die 29-jährige Lkw-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr von Freienseen in Richtung Laubach unterwegs und bog nach links in Richtung Schotten ab. Hierbei übersah sie den aus Richtung Schotten herannahenden 79-Jährigen auf seinem Fahrrad, nahm ihm die Vorfahrt und prallte mit diesem zusammen. Der in Schotten lebende Radfahrer trug schwere Kopfverletzungen davon. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung - ein Rettungshubschrauber flog den Schwerstverletzten in eine Klinik.

Der 79-Jährige erlag heute Morgen seinen schweren Verletzungen.

Die aus dem Rhein-Sieg-Kreis stammende Unfallfahrerin erlitt einen Schock.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des genauen Unfallherganges beauftragt. Während der Rettungsarbeiten und der Untersuchungen des Sachverständigen, musste die Unfallstelle für den Verkehr voll gesperrt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

