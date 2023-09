Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Auto misslingt

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Langenkamp;

Tatzeit: zwischen 10.09.2023, 20.00 Uhr, und 11.09.2023, 12.00 Uhr;

Unbekannte wollten in Gronau-Epe in ein geparktes Auto eindringen. Es gelang den Tätern jedoch nicht: Sie hatten sich erfolglos an einer der Fahrzeugtüren zu schaffen gemacht. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Sonntagabend und Montagmittag am Langenkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell