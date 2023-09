Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Gegen Anhängerkupplung geprallt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, B525;

Unfallzeit: 11.09.2023, 16.00 Uhr;

Einen Auffahrunfall möglicherweise gar nicht bemerkt hat eine Autofahrerin am Montag in Gescher. Die Unbekannte hatte gegen 16.00 Uhr an der Einmündung der L608 zur bevorrechtigten B 525 gehalten. Ein nachfolgender Gescheraner prallte mit seinem Auto gegen die Anhängerkupplung des wartenden dunklen VW Golfs. Dieser entfernte sich. Die Polizei bittet die unbekannte Fahrerin, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell