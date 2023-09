Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 200 Euro entwendet und mit Messer-Einsatz gedroht - Bundespolizei stellt flüchtenden 16-Jährigen

Essen (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (22. September) soll ein Jugendlicher eine Banknote im Essener Hauptbahnhof an sich genommen und den Besitzer unter einem Vorwand aus dem Schnellimbiss gelockt haben. Kurz darauf soll er handgreiflich und mit dem Einsatz eines Messers gedroht haben. Bundespolizisten ergriffen den Tatverdächtigen wenig später.

Gegen 03:15 Uhr sprach ein 24-Jähriger Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen an und teilte mit, dass er sich kurz zuvor in einem Schnellrestaurant aufgehalten habe. Dort habe er seine Bestellung mit einem 200 Euro-Schein bezahlen wollen. Der Verkäufer habe ihm jedoch gesagt, dass die Filiale diese Banknoten nicht annehme. Daraufhin habe er den Geldschein auf dem Tresen abgelegt, um seine Bankkarte aus seiner Geldbörse zu verwenden. Im gleichem Momentan sei ein ihm Unbekannter an ihn herangetreten, habe das Geld an sich genommen und ihn aufgefordert den Imbiss gemeinsam zu verlassen. Dort wolle er ihm den Geldschein in kleinere Banknoten tauschen. Der syrische Staatsbürger sei dem Jugendlichen gefolgt.

Auf dem Vorplatz habe der 16-Jährige den Essener dann plötzlich am Kragen gepackt und ihm gedroht ein Messer einzusetzen. Gleichzeitig soll er in seine Umhängetasche gegriffen haben. Anschließend soll der syrische Staatsangehörige von ihm abgelassen haben und sei in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Die Bundespolizisten fahndeten sofort nach dem Unbekannten und erblickten diesen und seinen Begleiter (19) wenige Minuten später. Der Geschädigte identifizierte den jungen Essener zweifelsfrei. Die Beamten stellten diesen kurz darauf nach seiner Flucht, welcher sich äußerst aggressiv verhielt. Die Einsatzkräfte brachten die beiden jungen Männer zur Identitätsfeststellung zur Bundespolizeiwache. Die Banknote konnte bei dem Verdächtigen nicht aufgefunden werden, jedoch ein Schraubendreher in seiner Umhängetasche, sowie ein "Bubble" mit Kokain bei dem 19-Jährigen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen den Polizeibekannten ein.

