Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer entwendet Handtasche aus Pkw

Erkelenz (ots)

Am 09. August (Mittwoch) schlug ein Motorradfahrer gegen 12.35 Uhr an einem auf dem Schulring abgestellten Pkw die Seitenscheibe der Beifahrertür ein, entwendete aus dem Fahrzeuginnenraum eine Handtasche und flüchtete mit einem roten Krad in unbekannte Richtung.

