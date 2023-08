Waldfeucht-Bocket (ots) - Eine Frau war am Samstag (5. August) gegen 14 Uhr mit ihrem Kind auf dem Spielplatz, gegenüber des Bürgerhauses. Das Kind fand im Sandkasten Glassplitter, die kreisförmig und mit der Spitze nach oben angeordnet waren. Die Mutter entfernte die Splitter und meldete dies am Montagmorgen (7. August) dem Bauhof. Dieser durchsuchte und reinigte den Sand und fand weitere Glassplitter. Im Anschluss an ...

