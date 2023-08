Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Glassplitter im Sandkasten gefunden

Zeugen gesucht

Waldfeucht-Bocket (ots)

Eine Frau war am Samstag (5. August) gegen 14 Uhr mit ihrem Kind auf dem Spielplatz, gegenüber des Bürgerhauses. Das Kind fand im Sandkasten Glassplitter, die kreisförmig und mit der Spitze nach oben angeordnet waren. Die Mutter entfernte die Splitter und meldete dies am Montagmorgen (7. August) dem Bauhof. Dieser durchsuchte und reinigte den Sand und fand weitere Glassplitter. Im Anschluss an diese Arbeiten informierte der Bauhof die Polizei. Das Kriminalkommissariat West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein können. Sie haben die Möglichkeit Hinweise per Telefon unter 02452 920 0 zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

