Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche bei Kleinkraftraddiebstahl überrascht

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (08. August) beobachtete ein Zeuge gegen 16.35 Uhr, wie sich drei bislang unbekannte Jugendliche am Gillesweg auf dem Gelände der Realschule an einem dort abgestellten Kleinkraftrad zu schaffen machten. Nachdem sie das Lenkradschloss gelöst hatten, entfernten sie sich vom Schulgelände, wurden jedoch von einem weiteren hinzugerufenen Zeugen zu Fuß verfolgt. Im Bereich Martin-Heyden-Straße/Berliner Ring ließen die Täter den Motorroller zurück und flüchteten in Richtung Süggerath. Alle Jugendliche waren männlich und zwischen 14 und 17 Jahre alt. Einer war mit einem schwarzen Pullover mit einem Schmetterlingsmotiv auf der Rückseite und weißen Schuhen der Marke Nike Airforce bekleidet. Er führte ein rotes Fahrrad mit sich. Ein Begleiter trug einen beigen Jogginganzug der Marke Nike sowie eine schwarze Monclerweste und eine schwarze Kappe. Der dritte Täter war mit einer Adidasjacke, einer schwarzen kurzen Hose sowie Badelatschen von Adidas bekleidet. Personen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, ober über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

