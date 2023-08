Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Transportfahrzeuge entwendet

Geilenkirchen/-Würm/Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte entwendeten im Kreisgebiet zwischen Montag (07.August) und Dienstag (08. August) mehrere Transportfahrzeuge. Auf der Arndtstraße in Geilenkirchen stahlen sie einen weißen VW Multivan mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Im Stadtteil Würm erbeuteten sie einen auf der Gereonstraße abgestellten weißen Citroen Jumper, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. In Ratheim verschwand in der Straße Zum Dornbusch ein mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) ausgestatteter grauer Mercedes Sprinter. Ob die Taten in Zusammenhang stehen klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

