POL-OLD: Regionale Kontrollgruppe überprüft Verkehr auf der A27 im Bereich Geestland/Weiterfahrt muss in elf Fällen untersagt werden

Geestland (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, haben Beamtinnen und Beamte der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Oldenburg gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Zolls Bremerhaven mobile Verkehrskontrollen zur allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland durchgeführt. Bei den Maßnahmen, die in der Zeit von 14:00 bis 22:00 Uhr vorwiegend auf der Bundesautobahn 27 im Bereich zwischen Cuxhaven und Ihlpohl stattfanden, wurden insgesamt 151 Fahrzeuge und 260 Personen kontrolliert. Dabei musste in elf Fällen die Weiterfahrt untersagt werden. Vier Fahrzeugführer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, darüber hinaus leiteten die Beamtinnen und Beamten unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, wegen Urkundenfälschung und wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Aufenthaltsgesetz ein.

An der Autobahnanschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf wurden bei der Kontrolle eines Pkw mit französischer Zulassung zahlreiche originalverpackte hochwertige Beleuchtungssysteme aufgefunden, für die von den drei Insassen kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

