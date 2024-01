Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwendet Geldbörse - Zahlungen mit gestohlener Debitkarte

Löhne (ots)

(jd) Eine 63-jährige Löhnerin befand sich gestern (15.1.) zwischen 12.00 und 12.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Alten Bünder Straße. Während des Einkaufs wurde sie von einer weiteren Kundin angerempelt. Wenige Minuten später stellte die Löhnerin dann fest, dass ihre Geldbörse, die sich zuvor in ihrer Hosentasche befand, fehlte. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich Bargeld im dreistelligen Bereich sowie Gutscheinkarten in dem Portemonnaie. Die 63-Jährige ließ die Debitkarten bei ihrer Hausband sperren und stellte dort fest, dass eine Geldkarte bereits mehrfach als Zahlungsmittel für kleine Beträge genutzt wurde. Die Löhnerin beschreibt die Kundin, die sie angerempelt hat, als ca. 60 Jahre alt mit schulterlangen schwarzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine senfgelbe Jacke und war in Begleitung eines Mannes. Ob diese Frau mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell