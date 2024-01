Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Gastronomiebetrieb - Zwei Geldbörsen entwendet

Löhne (ots)

(jd) Der Inhaber einer Gaststätte am Dickendorner Weg bemerkte am Freitag (12.1), um 5.00 Uhr einen Diebstahl. Eine erste Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras ergab, dass eine bisher unbekannte männliche Person gegen 0.19 Uhr die Gaststätte betrat und sich Zugang zu einem im rückwärtigen Teil gelegenen Raum verschaffte. Hier nahm er zwei Geldbörsen an sich, in denen sich Bargeld im insgesamt dreistelligen Bereich befand. Wie genau der bisher Unbekannte in das Gebäude gelangt ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

