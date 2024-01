Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsdiebstähle - Polizei Bautzen und Polizei Herford ermitteln - Wem gehört der Schmuck? - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Enger (ots)

(um) Die Polizei Bautzen ermittelt derzeit in einem Kriminalfall um eine Einbrecherbande aus Polen. Im Zusammenhang mit Einbruchsdelikten in Enger nahmen hiesige Polizeibeamte im Februar 2023 zwei polnische Tatverdächtige auf frischer Tat fest. Damals konnten verschieden Taten zugeordnet und ebenso in Teilen die Beute an die Geschädigten ausgegeben werden. Eine ermittelnde Beamtin aus Bautzen konnte nun einen Zusammenhang der Tatverdächtigen nach einer Fahrzeugkontrolle bei einem Wohnmobil nahe der polnischen Grenze feststellen. Die dortige Kontrolle an der A4 Nähe Rastplatz Rödertal ergab in dem Fahrzeug Schmuckgegenstände verschiedenster Herkunft. Zudem fanden die Beamten Bargeld, dessen Herkunft ebenfalls unklar ist. Es handelte sich um den selben polnischen Beschuldigten, der in Herford inhaftiert wurde und im August an Polen ausgeliefert worden war. Der Schmuck aus dem Wohnmobil bestand aus hochwertigen Uhren, Ringen, Ohrringen, Ketten und Colliers. Die Schachtel einer der Uhren war mit einem Aufkleber eines ehemaligen Juweliergeschäftes aus Bünde an der Bahnhofstraße versehen. Das Schmuckgeschäft ist im Oktober 2022 durch die Besitzer aufgegeben worden. Die Polizei sucht nun die möglichen Eigentümer der Schmuckstücke insbesondere der auffälligen Uhren, um die rechtmäßigen Besitzer und weitere mögliche Taten zuordnen zu können. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder direkt an die Polizei in Bautzen unter der Telefonnummer 03591 367 313 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell