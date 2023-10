Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch und Brandstiftung in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (22.10.2023) gegen 8 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Lützowstraße (Ecke Bielefelder Straße) gerufen. Dort brannte es in einer Gaststätte. Am Einsatzort eingetroffen, bemerkten die Polizeibeamten, dass zuvor in die Gaststätte eingebrochen wurde. Unbekannte Täter drangen zuvor über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein, legten ein Feuer und flüchteten aus der Gaststätte. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Das Feuer beschädigte den gesamten Tresenbereich. Darüber hinaus wurde das gesamte Haus inklusive der darüberliegenden Wohnungen durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen, so dass dieses zunächst unbewohnbar war. Eine Bewohnerin wurde durch Einsatzkräfte geweckt und evakuiert, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei wird von einer schweren Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch bzw. Brand geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 1 zu melden.

