Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Festnahme nach Ladendiebstahl- Diebesgut über Umzäunung geworfen

Herford (ots)

(sls) Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter eines Baumarktes an der Salzufler Straße wurde am Donnerstagnachmittag (11.1.) eine männliche Person beobachtet, wie diese sich Ware aus einem Regal nahm und anschließend in den Hosenbund steckte. Anschließend passierte der bis dahin unbekannte Mann gegen 14.30 Uhr den Kassenbereich, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen. Der Tatverdächtige wurde angesprochen und versuchte mehrfach zu flüchten. Bis zum Eintreffen von Polizeibeamten, konnte der Mann durch mehrere Unterstützer festgehalten werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um 38-Jährigen aus Georgien, der zur Zeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland unterwegs ist.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte anschließend festgestellt werden, dass der Georgier zuvor mit einer großen Tasche den Baumarkt betreten hat. Anschließend packte dieser mehrere Waren in diese Tasche und warf diese Tasche im Bereich des Gartencenters über einen Zaun, um diese vermutlich anschließend außerhalb wieder aufzunehmen. In der Tasche befanden sich diverse Werkzeuge und Baumaterialien im Wert von ca. 1.500 Euro. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Herford zugeführt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige mit einem Fahrzeug angereist war und dieses auf dem Parkplatz des Baumarktes abgestellt wurde. Der Toyota mit französischer Zulassung wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen vorläufig sichergestellt. Die weitere Bearbeitung hat die Kriminalpolizei in Herford übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell