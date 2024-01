POL-HF: Coffee with a Cop- auf einen Kaffee mit uns- Besuch des Innenministers Herbert Reul

Spenge (ots) - (jd) Ein Spenger verließ gestern (10.1.) gegen 19.30 Uhr sein Einfamilienhaus an der Warmenaustraße. Der Mann kehrte etwa eine halbe Stunde später zurück und stellte fest, dass unbekannte Täter während der kurzen Abwesenheit versucht haben, in sein Haus einzudringen. Der oder die Unbekannten gingen die Eingangstür mittels eines Werkzeugs an und ...

mehr