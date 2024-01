Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter geht Autofahrerin an - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Am Montag (8.1.) fuhr eine 34-jährige Vlothoerin gemeinsam mit ihrer 5-jährigen Tochter auf der Herforder Straße in Richtung Exter. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens gegen 8.15 Uhr mussten die Verkehrsteilnehmer mehrfach ihre Fahrt verlangsamen. Zwischen den Einmündungen Neue Landstraße und Hollwieser Straße musste die Vlothoerin ihren Mercedes dann aufgrund der Verkehrssituation komplett abbremsen. Plötzlich und unvermittelt trat dann ein ihr unbekannter Mann, der ebenfalls mit seinem Pkw in Richtung Exter fuhr, an ihr Auto heran. Der Unbekannte schlug und trat mehrfach gegen den Mercedes. Dann ging er zurück zu seinem Auto und holte eine Dose Reizgas. Durch eine leicht geöffnete Scheibe der Vlothoerin, sprühte er unvermittelt das Reizgas in den Mercedes. Dadurch wurden die 34-Jährige und die 5-Jährige leicht verletzt. Der Mann stieg anschließend wieder in seinen silbernen Wagen mit Gifhorner oder Gütersloher Kennzeichen und fuhr weiter. Die 34-Jährige verständigte die Polizei, die umgehend eine Fahndung nach dem unbekannten, etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann, der ca. 170cm groß und schlank ist, ein. Diese verlief jedoch negativ. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden am Mercedes liegt im dreistelligen Bereich.

